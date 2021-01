Mulheres amarram filhos em cadeiras de praia na beira do mar e são detidas

Duas crianças foram amarradas em cadeiras de praia na beira do mar na tarde da última sexta-feira (1). A denúncia chegou à Brigada Militar por meio de banhistas que estavam no local e se revoltaram com a cena.

De acordo com a Brigada, foram as mães que amarraram as crianças e as deixaram lá por cerca de uma hora. Elas usaram cordas semelhantes às que são usadas em varal de roupa e justificaram a atitude afirmando que saíram para "tomar banho de mar e fazer compras". Assim que foram encontradas, elas foram detidas por maus-tratos.

A situação foi registrada em Cidreira, litoral norte do Rio Grande do Sul. As crianças serão entregues ao Conselho Tutelar e as mulheres foram liberadas após o registro de Boletim de Ocorrência.