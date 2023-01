Mulher yanomami morre após condições severas de desnutrição, diz liderança local

Uma das mulheres yanomami, encontrada em condições severas de desnutrição, morreu na semana passada em sua comunidade, segundo Júnior Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) dos Yanomami e Ye’kuana. As informações são da Folha de S.Paulo.

Júnior é uma das lideranças locais que vêm denunciando o quadro de desassistência em saúde na terra indígena, com explosão de casos de malária e ampliação dos casos de desnutrição de crianças e idosos. As principais imagens que circularam nas redes sociais com o retrato do estado de saúde de indígenas partiram do presidente do Condisi, mas ao informar o óbito da mulher, a associação pediu que a imagem dela não seja mais compartilhada nas redes sociais.

Na última sexta-feira (20), o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública, por meio de uma portaria, no território yanomami, como forma de assegurar atendimento em saúde em caráter de urgência. Também houve a instalação de um Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. Uma equipe técnica está em Roraima há uma semana, e há a previsão de funcionamento de um hospital de campanha para atendimento aos indígenas.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), 52% das crianças yanomamis estão desnutridas. Nas comunidades mais isoladas, o índice chega a 80%. Esses indicadores são piores do que os registrados em países do sul da Ásia e da África Subsaariana, onde estão os países com mais desnutrição infantil, conforme a recomendação do MPF.

O quadro crítico é notado também com a malária. Foram 44 mil casos da doença em menos de dois anos, e o cenário é de que toda a população yanomami, de 28 mil indígenas, foi infectada, com descontrole do surto, de acordo com a descrição do MPF na recomendação feita em novembro de 2021.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).