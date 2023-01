Helder anuncia a criação da Secretaria dos Povos Originários, com titular indígena

A situação de calamidade do povo Yanomami, em Roraima, repercutiu também na estrutura política do Governo do Pará. O governador Helder Barbalho anunciou no Twitter, na manhã deste domingo, 22, que vai criar a Secretaria de Povos Originários do Pará, com o objetivo de atender as demandas das populações indígenas em território paraense. O governador disse ainda que a nova secretaria será chefiada por um titular indígena.

Na mesma publicação, Helder prestou sua solidariedade ao povo Yanomami, de Roraima. Neste sábado, 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chefiou uma comitiva até Boa Vista, capital de Roraima, para ver de perto a crise sanitária que assola os indígenas.

"Precisamos responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças numa situação de pele e osso", disse em entrevista à imprensa.

De acordo com o governo federal, a situação de contaminação e fome já levou à morte 570 crianças nos últimos anos, sendo que 505 tinham menos de 1 ano. Além disso, em 2022 foram confirmados 11.530 casos de malária na região do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. As faixas etárias mais afetadas estão entre os maiores de 50 anos, seguidas pelas faixas de 18 a 49 anos e de 5 a 11 anos.