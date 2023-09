Mulher viraliza ao mostrar casa totalmente decorada com itens da Minnie; vídeo

Cleonice da Silva, de 44 anos e moradora de Rio das Pedras, em São Paulo, viralizou nas redes sociais durante a última semana ao compartilhar imagens de sua casa totalmente decorada com itens da Minnie Mouse, personagem da Disney.

Os enfeites estão por todos os lados: desde as cadeiras, mesa, penelas, cama, pia da cozinha, microondas e portas, até pratos, garrafas e talheres. A conta do TikTok de Cleonice já conta com mais de 1,3 milhão de seguidores.

Nos vídeos, é possível ver que a fã da Minnie Mouse não mediu esforços na decoração. Seu amor pela personagem, inclusive, transcendeu os limites da casa, levando Cleonice a viajar até a Disneylândia de #Paris para ver de perto o mundo da Minnie.

Além do interior da casa de Cleonice ser totalmente decorado em homenagem a personagem da Disney, ela já compartilhou nas redes sociais que seu carro também seguiu o mesmo padrão, o considerando o “único carro brasileiro da Minnie rosa”.