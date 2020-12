Mulher vem a óbito após ser espancada brutalmente pelo marido

Uma mulher de 42 anos foi espancada violentamente pelo próprio companheiro no último dia 17, em plena via pública. Socorrida, a vítima foi levada a um hospital desacordada e recebeu alta horas depois. No entanto, neste domingo (20) o quadro de saúde piorou e ela veio a óbito. O crime ocorreu em Fercal, no Distrito Federal.

De acordo com a polícia, o casal teria iniciado uma discussão e o marido, inconformado, partiu para a agressão atingindo-a várias vezes no rosto. Com a violência dos golpes ela acabou desmaiando e foi levada pela irmã a uma clínica particular que fica perto do local onde ocorreu o crime.

Porém, no último último domingo (20) o quadro de saúde da vítima piorou e ela precisou ser internada no Hospital Regional de Sobradinho.

A delegada responsável pelo caso, Ágatha Braga, disse que o marido agressor, de 34 anos, passou a ameaçá-la por meio de mensagens, para que não o denunciasse às autoridades. Ele foi localizado ainda no domingo e preso, em um shopping da região.O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho.