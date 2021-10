Mulher vai a UPA com suspeita de cólica renal e acaba dando à luz sem saber da gravidez

Ao procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na cidade de Araranguá (SC), na manhã da última terça-feira (19), por conta de fortes dores abdominais e na coluna, uma mulher deu à luz no banheiro da unidade sem saber que estava grávida de 8 meses. As informações são do portal Uol.

A paciente, de 43 anos, deu entrada na unidade alegando fortes dores abaixo do ventre e na coluna, mas destacou que já tinha histórico de disfunção renal. Enquanto esperava ser atendida, ela pediu para ir ao banheiro e foi surpreendida pelas fortes contrações.

A enfermeira obstetra e coordenadora da UPA, Ellen Lazzaretti, conta que a equipe do local foi alertada pelos gritos da mulher e quando chegaram o bebê já estava “coroando”, etapa do parto em que a parte mais larga da cabeça passa pela abertura da vagina da mulher. Logo após, o recém-nascido acabou caindo no vaso, mas foi rapidamente socorrido. Foram cerca de 40 minutos entre a chegada da paciente e o nascimento da criança.

A paciente, que já era mãe de dois filhos mais velhos, incluindo um adulto, não sabia da gestação, segundo a enfermeira, a mulher estava acima do peso e entrando no período de menopausa. A mulher e o bebê, um menino, foram encaminhados para o Hospital Regional da cidade. Ele nasceu pesando 2,2kg e continua em observação, por ser prematuro.

"Ela falou que realmente não sabia, foi uma reação de susto, porque ela trabalhou até meia-noite no emprego dela, com dores nas costas, achando realmente que era cólica renal, por isso ela veio de manhã cedinho, antes de trabalhar. Os filhos dela, um de 20 e um de 14, também ficaram bem assustados, mas é um pacotinho de surpresa bem-vindo, né?", destacou a profissional.