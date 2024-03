Mulher tem metade do lábio arrancado por mordida violenta de ex-namorado

Uma mulher de 28 anos teve metade do lábio inferior arrancado com uma mordida pelo ex-companheiro, de 19 anos, na madrugada do dia 4 de março, em General Salgado, interior de São Paulo. A vítima, que não teve o nome divulgado, tem medida protetiva de urgência contra o agressor, que ainda não foi preso.

Segundo relato da vítima à TV Tem, na noite anterior ao crime, ela estava em uma festa e recebeu diversas ligações do ex-companheiro. Durante a madrugada, ele teria invadido a casa dela e começado a agredi-la com socos no rosto e mordidas no braço. Em seguida, ele mordeu o lábio da mulher com tanta força que arrancou metade dele.

A vítima foi socorrida na Santa Casa de General Salgado e, posteriormente, encaminhada ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto. Ela passou por uma cirurgia para reconstruir o lábio e teve alta no dia 5 de março. O procedimento deixou uma cicatriz de cerca de 15 centímetros na parte inferior e nas laterais da boca.

A mulher afirma que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo ex-companheiro. Em novembro do ano passado, ela chegou a pedir medida protetiva contra ele após ter sido agredida na cabeça.

O caso foi registrado na Delegacia de General Salgado como lesão corporal de natureza grave, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. A Polícia Civil investiga o caso e ainda não localizou o suspeito.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)