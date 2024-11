Mulher se irrita e esfaqueia marido que orava por ela

Um homem, de 38 anos, foi esfaqueado pela esposa, de 32, enquanto orava por ela na madrugada da última segunda-feira (4), no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. De acordo com informações do portal RNC 67, a vítima relatou à Polícia Militar (PM) que a mulher teria se irritado com a atitude do companheiro enquanto discutiam por motivo fúteis.

Após o ocorrido, a PM foi acionada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região onde um homem teria dado entrada no setor de emergência com duas perfurações de faca no abdômen. A suspeita acompanhou o marido no atendimento.

No local, os militares da Rádio Patrulha conversaram com a vítima, que passava por atendimento médico. Em seguida, a suspeita foi questionada pelos policiais sobre o ocorrido e confessou ter esfaqueado o marido.

Em relato à PM, a mulher disse que estava na residência do casal, quando o homem se ajoelhou para orar por ela, atitude desaprovada por ela: “Quem é você para falar de orar? Faz um monte de coisas erradas”.

Sem responder ao que a mulher dizia, o homem seguiu com a oração e, em seguida, se levantou, colocou as mãos sobre a cabeça dela e declarou: “Está repreendido em nome de Jesus”. Irritada com a atitude, a mulher foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou até onde o marido estava e o esfaqueou duas vezes na barriga.

O médico que atendeu a vítima disse aos policiais que os ferimentos causaram uma hemorragia significativa, e, embora o homem estivesse consciente, seu quadro era grave devido ao risco de choque hipovolêmico. Ele foi, então, levado ao Hospital Auxiliadora. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia do município.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)