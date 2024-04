Mulher que jogou água fervente em sobrinha de 13 anos é presa

A mulher que jogou uma panela de água fervente na cabeça de uma adolescente de 13 anos, sobrinha dela, em Samambaia, no Distrito Federal, foi presa na tarde do último domingo (14/4). Ela estava foragida desde o dia do ocorrido, 3 de abril, quando teve a prisão preventiva decretada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia.

Amigos abrigavam Alessandra

A suspeita estava escondida na casa de amigos, próximo de onde cometeu o crime, quando foi presa por uma equipe da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

O caso

No dia 3/4, Alessandra jogou uma panela com água fervente na cabeça da sobrinha adolescente de 13 anos e, em seguida, a agrediu com socos e chutes. Toda a ação foi filmada por ela mesma.

Veja a matéria completa:

A tia seria responsável pela menina, e os crimes teriam sido motivados por ciúmes da mulher em relação ao seu marido. Ela narra, repetidas vezes, que a adolescente teria tido relações sexuais com o homem.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com