Mulher decide pagar taxa de condomínio com mais de 1.600 moedas; contagem durou cerca de duas horas

Uma moradora do Edifício JK, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, decidiu pagar a taxa de condomínio do local no valor de R$ 835 apenas com moedas de 5 centavos a 1 real. A decisão foi tomada após a administração do prédio exigir que o pagamento fosse feito apenas em dinheiro. O caso ocorreu na última segunda-feira (7).

Ao g1, Danielly Rocha, que mora no edifício há cerca de sete anos, disse que a atitude se deu como forma de protesto. Além dela, outro morador do prédio também realizou o pagamento da taxa somente com moedas.

"Isso pra mim foi tipo cúmulo do absurdo. É inviável e perigoso pra gente, aqui do prédio, sair no horário comercial, ir lá e sacar o dinheiro, que é uma quantia considerável. Não faz sentido. Sem falar que o dinheiro vivo dificulta o controle financeiro e abre margem para irregularidades na prestação de conta. Isso bota em xeque até a intenção por trás dessa exigência, né? Então essa foi a maneira que eu encontrei e demonstrar o quanto essa situação toda é absurda", contou a mulher.

Ao todo, a mulher reuniu 1.663 moedas. Para juntar esse montante, a engenheira eletricista, de 30 anos, disse que contou com a ajuda de pessoas próximas.

"Deu um pouquinho de trabalho. Foram vários cofrinhos rachados, na verdade. Amigos do trabalho também me ajudaram bastante. Foi uma ação coletiva. Todo mundo se mobilizou para conseguir o máximo de moedas pequenas possíveis", disse Danielly.

A mulher disse, ainda, que os funcionários do condomínio ficaram surpresos e insatisfeitos ao vê-la chegando com mais de mil moedas para o pagamento. A contagem de todas as moedas levou cerca de duas horas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)