Homem usa R$ 17 mil em moedas para comprar carro

Na última segunda-feira (19), um homem surpreendeu os vendedores de uma loja de veículos seminovos em Florianópolis ao pagar R$ 17 mil em moedas para comprar um carro. O cliente trouxe 13 galões de água cheios de dinheiro, utilizando moedas de 5 centavos a 1 real.

O veículo adquirido foi um Honda City 2015, com preço de R$ 65 mil. Segundo o vendedor, o homem completou o pagamento via PIX. A equipe da loja contou todas as moedas. "Nunca vimos ou pegamos casos assim", admitiu Aliatan Gomes, responsável pela venda. "Ficamos chocados", completou.

John Raupp, o dono da loja, disse que, em 14 anos de funcionamento, nunca tinha presenciado uma situação semelhante. Ele relatou que o cliente havia visitado a loja no sábado (17) para olhar o carro e retornou na segunda-feira com o dinheiro. "Ele mencionou ao vendedor que tinha entre R$ 16 mil e R$ 17 mil em moedas e voltou para finalizar a compra", comentou. "Quando vimos as moedas, ficamos apavorados", brincou.

O cliente, que preferiu não se identificar, confirmou que guardou o dinheiro por alguns anos. "Eu sempre guardo assim, já é a segunda vez. E tenho que trocar com os outros quando acumulo um volume considerável. Vou começar de novo, mas agora só com moedas de um real, pois aquelas de menor valor ocupam muito espaço", disse.

