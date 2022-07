Mulher multada após vídeo no TikTok diz não se arrepender: 'fazendo do limão uma bela limonada'

A ex-funcionária que ficou conhecida após postar um vídeo no aplicativo TikTok e ter a indenização suspensa pela Justiça do Trabalho de São Paulo, concedeu entrevista ao portal G1 e afirma não ter se arrependido de fazer a gravação. “Não me arrependi da postagem, mas ela teve uma repercussão que eu não esperava”, disse Esmeralda Mello, de 21 anos.

“Mas estou encarando tudo isso numa boa. Como diz o ditado: fazendo do limão uma bela limonada”, complementou. A publicação do vídeo na rede social lhe acarretou diversos problemas, entre eles, uma multa e a anulação dos relatos das testemunhas na ação contra uma joalheria de São Paulo.

Confira a publicação:

Relembre o caso

No vídeo, é possível ver Esmeralda dançando ao lado de duas mulheres, testemunhas no caso, com a legenda “Eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica”. A divulgação foi feita no mesmo dia em que as testemunhas prestaram depoimento e a empresa processada alegou que ter vínculo de amizade em processo contraria os critérios da legislação brasileira para testemunhar.

A Justiça anulou os depoimentos e multou Esmeralda e as duas amigas por litigância de má-fé, caracterizado por conduta abusiva ou corrupta.

“As duas são minhas colegas de trabalho e não se usa esse termo na internet. Nem sei o que deu de postar esse vídeo, mas não ia colocar na legenda ‘eu e minhas colegas’. Coloquei amigas. Amigo é um termo muito comum de ser usado”, disse ao G1.

Apesar das multas, a Justiça do Trabalho condenou a joalheria a pagar direitos trabalhistas como 13º salário proporcional (1/12), férias proporcionais (1/12) com acréscimo de 1/3, FGTS e multa de 40%. Com informações do portal Metrópoles.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)