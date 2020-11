Mulher mostra larva em refeição de hospital

Uma mulher encontrou uma larva na comida servida pelo Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), nesta terça-feira (10).

A moradora de São Sebastião, que preferiu não ter o nome divulgado, informou que acompanhava o irmão internado na unidade. Segundo ela, o “boró” foi encontrado na hora do almoço.

“Tinha arroz, feijão, carne cozida e banana com molho. Quando fui mexer a carne para pegar o caldo e colocar no arroz, aí veio o bicho. Estava no fundo. Meu irmão, que também comeu no hospital, passou mal e vomitou”, relatou.

A mulher afirmou que, após encontrar a larva, procurou ajuda no hospital para relatar o episódio. “Depois de todo alvoroço, a gente não teve apoio nenhum do diretor. Meu irmão chamou, perguntou onde poderíamos falar na ouvidoria, mas ele disse que não estava funcionando”, relatou.