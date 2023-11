Mulher morre em voo dos EUA para Confins e corpo fica horas no assento da aeronave

Uma passageira morreu durante um voo que partiu de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (06), com destino ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

De acordo com relatos de testemunhas, a mulher estava na classe executiva e morreu nas primeiras horas do voo que partiu às 21h07 do estado americano. O corpo ficou no assento original até a aeronave pousar na capital mineira às 7h05 desta terça-feira (07).

A Azul, companhia área que realizava o trajeto, pediu para médicos que estivessem na aeronave, que constataram o óbito. Quando a aeronave tocou o solo, policiais entraram no avião e impediram o desembarque dos passageiros por cerca de 40 minutos até a realização da perícia.

Por meio de nota, a Azul disse que a passageira passou mal a bordo do voo AD8733 (Fort Lauderdale-Belo Horizonte) e, “infelizmente, não resistiu e veio a óbito durante o voo, constatado por um médico a bordo”. “A Azul lamenta o ocorrido e ressalta que está prestando toda a assistência necessária aos familiares”, diz a nota. A companhia não informou de onde era a passageira e a idade.

A BHAirport afirmou que oferece o suporte adequado nessas situações, mas que é responsabilidade da companhia aérea divulgar os detalhes. De acordo com a Polícia Federal, uma equipe de plantão foi mobilizada para o local. Os médicos do aeroporto confirmaram o óbito, inicialmente diagnosticado como morte natural, e o corpo foi liberado.

A Polícia Civil de Minas Gerais se manifestou por meio de nota e informou que "assim que tomou conhecimento dos fatos, requisitou a presença do rabecão no aeroporto de Confins para fazer a remoção do corpo para o Instituto Médico-Legal dr André Roquette, na capital". A instituição apura a causa e circunstâncias da morte.