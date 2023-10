Mulher morre e salva a vida do próprio marido com doação de órgão

O marido de uma artesã ganhou uma nova chance de viver depois que a própria esposa disse "sim" para a doação de órgãos antes de morrer. Sibele Augusta Caputo Silva, de 53 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e doou o rim que Mário Luiz da Silva, de 58 anos, tanto precisava. O esposo da artesã estava na fila do transplante há mais de 10 anos.

Segundo o marido de Sibele, a esposa já tinha se oferecido para doar o órgão anteriormente, mas Mário recusou. Ele ainda relatou que só descobriu o problema renal por insistência da esposa, que pediu para o marido procurar um médico após ele começar a apresentar inchaço nas pernas. O caso aconteceu em Cubatão, São Paulo.

"A morte não vai separar a gente. Vamos morrer juntos porque um pedaço dela está dentro de mim. Isso que está dando forças para a gente continuar”, destacou Mário Luiz, em entrevista ao g1.

VEJA MAIS

O homem começou a fazer o tratamento com hemodiálise e recebeu duas oportunidades de transplante que não deram certo, até que, em agosto, Sibele sofreu um AVC. Ela ficou internada por 20 dias, mas após uma complicação em cirurgia, teve a morte cerebral decretada.

De acordo com Mário, a família ficou muito abalada com a morte repentina de Sibele, mas optou por fazer a doação de órgãos, já que era uma vontade que a artesã manifestou ainda em vida. Além dos rins, as córneas de Sibele também foram doadas. Os outros órgãos só não foram para doação, pois haviam sido prejudicados pelos medicamentos que a artesã tomou na internação.

O esposo da doadora passou pela cirurgia para receber o rim da mulher no dia 15 de setembro em um procedimento que durou quatro horas.