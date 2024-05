Mulher morre após mal súbito na mesma agência do caso 'Tio Paulo'

Uma mulher de 60 anos, identificada como Maria de Santana, faleceu na tarde desta quarta-feira (10) após sofrer um mal súbito dentro em uma agência bancária do Itaú Unibanco em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na mesma unidade onde, no mês passado, a sobrinha de Paulo Roberto Braga, Érika de Souza Vieira Nunes, o levou já morto para tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil.

De acordo com informações, Maria de Santana estava na agência para realizar um atendimento quando passou mal repentinamente. Funcionários e clientes tentaram ajudá-la, mas ela não resistiu e faleceu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo da vítima.

Em nota oficial, o Itaú Unibanco lamentou o ocorrido e prestou solidariedade à família de Maria de Santana. A empresa também informou que "todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico". A agência onde o incidente aconteceu permanece fechada nesta quinta-feira (9) para prestar apoio aos funcionários e clientes que presenciaram a tragédia.

O caso "Tio Paulo"

A morte de Maria de Santana aconteceu na mesma agência do caso "Tio Paulo", que chocou o país. Em abril, Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi a um banco em Bangu com Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Na ocasião, ela estaria o auxiliando a assinar o documento que permitiria o saque de R$ 17 mil por um empréstimo. No entanto, a não reação do homem chamou a atenção dos funcionários que começaram a filmar.

Ao ser atendido por uma equipe do Samu no local, acionada pelos trabalhadores da agência, foi constatado que o homem estava morto. As imagens do caso, que viralizaram nas redes sociais, causaram grande comoção e indignação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)