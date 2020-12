Mulher mata cunhada por 'achá-la mimada' e é condenada a 25 anos de prisão

Uma mulher identificada como Thaís Rejane Barbosa Alves foi condenada a 25 anos de prisão, após matar a facadas sua cunhada, Luana Freire de Souza. O caso aconteceu no dia 3 de dezembro de 2018, mas só agora houve o julgamento.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça, Thaís morava na mesma casa que a cunhada e planejou o crime um dia antes, sabendo que ficariam somente as duas na residência.

Thais matou Luana a facadas e, para simular um roubo seguido de morte, ela deixou o local e levou a filha para tomar vacina em um posto de saúde. Ao retornar, alertou a família avisando que alguém havia entrado na residência, roubado o dinheiro e matado a cunhada.

Ao confessar o crime, Thaís justificou que matou Luana porque ela era “muito mimada pela família”.

O julgamento ocorreu na última uarta-feira (2) e durou cerca de 12 horas. A condenada a está presa desde o crime, e o tempo que está reclusa será abatido no total da pena.