Mulher mata afogado filho do namorado de 1 mês de vida

Neste sábado (27), uma mulher de 41 anos foi presa acusada de matar um bebê de apenas 1 mês de vida, zona rural de Nova Viçosa, no sul da Bahia.

A assassina afogou a criança em um reservatório de água. Ela teria cometido o crime “por ciúmes do namorado”, pai do menino.

O recém-nascido dormia no sofá da sala antes de ser assassinado. Familiares da vítima e a própria mulher estavam reunidos na porta da casa do pai da criança, em confraternização.

“A assassina sugeriu ao namorado que passassem a noite juntos. Diante da recusa do homem, que alegou estar recebendo o filho naquela noite, a mulher separou-se do grupo por alguns minutos, entrando na casa”, detalhou a PCBA.

Os presentes teriam desconfiado da atitude da mulher e passaram a procurar o bebê, que não estava mais no sofá. A mãe da criança percebeu que a tampa do reservatório estava no chão e encontrou o corpo do menino.

O menino chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu. A acusada tentou fugir, mas foi contida, e a polícia, acionada.