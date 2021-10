Mulher mantida em cárcere privado é salva após mandar bilhete pedindo ajuda para vizinho

Uma mulher não identificada, que era mantida em cárcere privado pelo companheiro, conseguiu ser salva graças a um bilhete de loteria enviado ao vizinho. O caso aconteceu na manhã do sábado (23), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. As informações são do G1 Nacional.

“Me ajuda, preciso sair dessa casa. Estou sendo ameaçada de morte pelo meu companheiro”, escreveu ela no pedido de socorro, confira:

Bilhete enviado ao vizinho. (Divulgação / Polícia Militar)

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 28º batalhão e da Patrulha Maria da Penha foram acionadas por volta das 11h50, elas se encaminharam para o local e conseguiram prender o homem em flagrante. Além de manter a mulher presa, ele teria queimado suas roupas e seus documentos. Ele foi autuado pelo crime de cárcere privado e encaminhado para o presídio da cidade.