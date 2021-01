Mulher joga piche quente em filhotes de cachorro e depois os abandona

Dois filhotes de cachorro abandonados cobertos de piche foram encontrados na noite do domingo (3), em Belo Horizonte (MG). De acordo com moradores da área, uma mulher foi vista jogando piche quente nos animais e os deixando na rua. Além disso, os cãezinhos estavam desnutridos e com sinais de intoxicação.

Integrantes da Sociedade Mineira Protetora dos Animais (SMPA) ficaram sabendo do caso por meio das redes sociais, onde uma pessoa que escutou os ganidos dos filhotes foi até o local e fotografou a situação.

Os filhotes foram levados a uma clínica veterinária para receber tratamento. "Ficamos com eles até de madrugada, limpando e tratando das feridas, pois eles precisavam de cuidados urgentes", contou Sandra Ferreira, integrante da SMPA.

Ela conta que os animais estão em um estado um pouco melhor, mas ainda com a pele irritada e alguns membros inchados. A SMPA agora pede doações para financiar a internação.

"O que é um problema da sociedade como um todo acaba estourando na mão de ONGs e de alguns protetores independentes porque o poder público não interfere. Então acabamos por ter que atuar sempre nessas frentes, para evitar um sofrimento maior dos animais ", completou Sandra.

Maus-tratos é crime

No Brasil, a denúncia de maus-tratos é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº. 9.605, de 12.02.1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pela Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988.

Caso presencie maus-tratos ou crueldade contra animais de quaisquer espécies, é indicado ir até a delegacia de polícia mais próxima para lavrar o Boletim de Ocorrência (BO), ou compareça à Promotoria de Justiça do Meio Ambiente.

Em Belém, a Lei Municipal nº 9.202 afirma que os atos de crueldade contra os animais serão punidos com multa.