Mulher joga crianças do 4º andar e depois se atira para fugir de incêndio

Desesperada, uma mulher jogou três crianças e depois pulou do 4º andar de um prédio na tarde desta sexta-feira (8) para escapar de um incêndio em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O fogo começou no apartamento do primeiro andar. Conforme o incêndio aumentava, a fumaça foi subindo e a família ficou sem ter como sair do apartamento.

A mulher estava cuidando das três crianças: a neta de 11 meses, e outras duas meninas de 5 e 7 anos. Os vizinhos foram chamados e improvisaram ajuda com colchões e lonas.

A mãe das meninas, que estava no mesmo condomínio trabalhando em outro apartamento, contou que ouviu o barulho e foi até a janela para ver o que estava acontecendo. Foi então que ela descobriu que era a própria família.

"Eu ouvi muita gente gritando, aí eu sai e vi aquela fumaça. Automaticamente, eu comecei a subir as escadas e voltei porque tinha muita fumaça. Eu gritava, sentava no chão, pedia ajuda, chamava os bombeiros, daí todo mundo todo mundo começou a me ajudar. Foi um desespero", relembrou Daiane Estevan.

A menina, de 7 anos, precisou ser internada, porque machucou o ombro na queda. Ela mandou, do quarto onde estava, um recado para a avó que ajudou a salvá-la. A criança de 5 anos e o bebê não se machucaram. A avó teve uma lesão na coluna e foi internada no mesmo hospital da neta.