Mulher invade igreja evangélica para esfaquear ex-marido durante culto religioso

No último domingo (1), uma mulher, de 30 anos, que não teve a identidade revelada, invadiu uma igreja e desferiu golpes a facadas contra o ex-marido, que acompanhava a celebração religiosa, no bairro Centro Oeste, em Campo Grande. A suspeita machucou o ex-cônjuge na região da testa, mas o estado de saúde dele não foi revelado. As informações são do portal Top Mídias News.

Testemunhas disseram que a vítima, um homem de 38 anos, teria sido surpreendido pela ex-esposa quando ela teria chegado ao local perguntando pela filha. Ele teria apontado a menina dormindo no colo do irmão, dentro do templo religioso. A suspeita então, teria partido para cima do rapaz e acertado golpes de faca contra ele.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, membros da igreja seguraram a mulher e retiraram a faca dela após ela ter machucado a vítima na região da testa. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.