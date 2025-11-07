Capa Jornal Amazônia
Mulher instala câmera em apartamento e descobre que vizinho roubava suas calcinhas

No imóvel dele, os policiais encontraram parte dos itens furtados e drogas. Além disso, no celular do suspeito foram encontrados conteúdos pornográficos envolvendo possível menor de idade

Gabrielle Borges
fonte

Homem furtou calcinhas, dinheiro, fones de ouvido, pendrives, um token de acesso a processos jurídicos e outros objetos de valor. (Reprodução /Redes Sociais)

Um homem, de identidade não revelada, de 27 anos foi preso após invadir repetidas vezes o apartamento de uma vizinha para furtar calcinhas, dinheiro e outros objetos há pelo menos um ano, segundo informações. Saiba mais a seguir.

Caso ocorreu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG). De acordo com informações do G1, da vítima de 26 anos e também não indentificada, o crime só foi descoberto logo após ela instalar câmeras dentro do imóvel e flagar o suspeito entrando no local. Ela contou à Polícia Militar que notava o desaparecimento de pertences e que os móveis estavam fora do lugar, mas pensou que aquilo era apenas algo fruto da imaginação.

Tudo mudou quando, em março, durante uma faxina de rotina, a mulher encontrou atrás de um móvel um dispositivo de filmagem apontado diretamente para o banheiro da residência e prontamente registrou um boletim de ocorrência. Diante da continuidade do desaparecimento de objetos, ela decidiu instalar uma câmera no quarto, que registrou uma nova invasão.

Ao consultar as imagens, a moradora viu o homem furtando calcinhas, dinheiro, fones de ouvido, pendrives, um token de acesso a processos jurídicos e outros objetos de valor. A polícia foi acionada e o suspeito foi preso após confessar o crime.

No imóvel dele, os policiais encontraram parte dos itens furtados e maconha. Também foi constatado que a chave dele abria o apartamento da vítima, o que teria permitido o acesso rápido e sem arrombamento.  Além disso, no celular do suspeito foram encontrados conteúdos pornográficos envolvendo possível menor de idade. O conteúdo será investigado pela Polícia Civil.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

 

