Mulher fica com faca cravada no crânio após tentativa de feminicídio

Após uma tentativa de feminicídio, uma mulher sobreviveu após ficar com uma faca cravada no crânio. O suspeito de cometer é o ex-companheiro da vítima, que foi preso em flagrante após buscas de policiais militares e civis. O crime ocorreu na segunda-feira (8), em Morada Nova, no interior do Ceará.

A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar da região, onde recebe cuidados médicos.

Em depoimento aos policiais, o suspeito disse que o término do relacionamento foi o motivo da violência. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

De acordo com a polícia, o homem já responde por tráfico de drogas, receptação e crime de trânsito. Ele foi levado pelos policiais à sede da Delegacia Municipal de Morada Nova, onde está preso.