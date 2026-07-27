Mulher entra na Justiça para ser reconhecida como filha de Flordelis

Caso a maternidade seja reconhecida oficialmente, ela poderá incluir o nome de Flordelis em sua certidão de nascimento

Flordelis cumpre pena de 50 anos por ter sido mandante do homicídio de seu então marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado em 2019 ( Foto: Michel Jesus / Câmara dos Deputados )

Uma mulher entrou com uma ação judicial para tentar obter o reconhecimento de vínculo de filiação com a pastora Flordelis, alegando ser filha biológica da religiosa. De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, a mulher afirma ter documentos e outros elementos que reforçariam a versão apresentada à Justiça. A decisão sobre o reconhecimento dependerá da tramitação do processo e dos exames solicitados.

No processo, a autora solicita a realização de exame de DNA para comprovar o parentesco e afirma que foi criada por Flordelis desde os 15 anos. Segundo a mulher, ela sempre foi tratada como filha pela ex-parlamentar.

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Caso a maternidade seja reconhecida oficialmente, ela poderá incluir o nome de Flordelis em sua certidão de nascimento, além de solicitar alterações no registro civil, como a inclusão dos avós maternos e a mudança do nome completo.

A Justiça aguarda a manifestação de Flordelis sobre o pedido. A ex-deputada deverá ser oficialmente comunicada na unidade prisional onde está detida e poderá concordar com o reconhecimento da filiação ou apresentar contestação.

Flordelis cumpre pena por morte do pastor Anderson do Carmo

Flordelis está presa no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ex-deputada foi condenada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em 2019.

O caso teve grande repercussão nacional e envolveu outros integrantes da família. A condenação apontou o crime como homicídio triplamente qualificado.