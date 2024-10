Mulher entra em trabalho de parto dentro de seção eleitoral

Uma mulher entrou em trabalho de parto dentro da seção eleitoral, neste domingo (06). Ela estava no Colégio Municipal Tiago Correia da Silva, na Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal, quando a bolsa estourou logo após ela apertar o verde na urna.

Fernanda Matos, 36 anos, estava com 36 semanas da gestação, da terceira filha Thaila Bruna, quando sentiu romper a bolsa.

“Ela estava falando mesmo que achava que ia ter bebê depois de votar”, disse o amigo de Fernanda, Rogério Freitas, 47 anos. Mesmo com o barrigão e as dificuldades de locomoção do final de uma gestação, ela fez questão de votar, segundo o amigo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para fazer o socorro da gestante. Fernanda foi encaminhada para o Hospital Municipal da Cidade Ocidental.