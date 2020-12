Mulher enfeita árvore de Natal com máscaras e álcool em gel

A árvore de Natal é um dos maiores símbolos do mês de dezembro e, por conta da pandemia do novo coronavírus, o objeto natalino tem sofrido modificações para dar continuidade à tradição, e agora, de forma consciente.

Denise Pio confeccionou várias máscaras de proteção e separou frascos com álcool em gel e sabão para enfeitar a árvore que fica no jardim da sua casa, localizada em Sabará, na Grande Belo Horizonte. Os materiais podem ser retirados gratuitamente pelos moradores.

“Comprei o material com o dinheiro do auxílio e comecei a vender (as máscaras)”, contou, em entrevista ao Portal BHAZ.

“Eu decidi confeccionar máscaras pra doar, ou seja, quem pode pagar, compra, e quem não pode leva assim mesmo”, complementou.

“Eu estava dando uma limpa no jardim aqui de casa e decidi fazer a árvore da solidariedade com máscaras, álcool e sabão. Eu já sou conhecida na região que eu já faço doação de máscara”, revelou.