Mulher é presa suspeita de esquartejar e ‘colocar’ restos mortais do esposo na parede

Na última terça-feira (31), uma idosa foi presa, após ser suspeita de esquartejar e colocar os restos mortais do marido, um homem de 66 anos, dentro da parede da casa onde eles moravam, em Belo Horizonte. A motivação do crime não foi revelada. As informações são do Portal Holanda.

De acordo com a polícia, o esquartejamento teria ocorrido há 20 dias. Mas, somente nesta semana os agentes tomaram conhecimento do ocorrido. A ação contou com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

Foram utilizadas picaretas, enxadas e pás para encontrar, dentro de uma cova rasa, localizada na parede da sala, os restos esquartejados da vítima. Os policiais não informaram detalhes da prisão.