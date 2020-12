Mulher é presa por deixar cachorros amarrados no meio de fezes e urina

Uma mulher foi presa, na tarde de terça-feira (22), acusada de maus-tratos contra três cachorros. Segundo a denúncia, os animais ficavam presos em correntes que impossibilitavam qualquer movimentação, inclusive de se deitar.

O caso aconteceu em Pedregal, bairro do município de Novo Gama (GO), no Entorno do DF. A suspeita foi identificada como Luzimar Nogueira de Souza.

O boletim de ocorrência foi aberto por Ana Paula de Vasconcelos, advogada e membro da Comissão Nacional de Proteção e Defesa Animal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Segundo a ativista, além de ficarem contidos por correntes presas a janelas, os animais passavam fome, estavam infestados de pulgas e carrapatos.

Ainda de acordo com a advogada, os animais estavam doentes, em estado de caquexia, no meio de fezes e urinas, sem acesso à alimentação, e machucados, um deles com lesão nos olhos. Ela fez a denúncia após ser chamada por vizinhos, que “não suportavam mais tanto sofrimento”, informou.

Os cachorros foram encaminhados para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia e depois disso foram internados em uma clínica veterinária para exames e consulta.