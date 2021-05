Mulher é presa após furtar R$ 60 mil de um casal de idosos

Uma mulher que se passou por cuidadora de idosos foi presa na sexta-feira (21) após furtar R$ 60 mil de um casal de idosos, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia (GO). A suspeita aproveitou um momento em que ficou sozinha na casa e pegou o dinheiro, que estava em uma gaveta, e fugiu. A mulher foi presa após gastar parte do dinheiro com roupas, utensílios domésticos e joias.

De acordo com a neta dos idosos, em depoimento à polícia, a mulher começou a trabalhar na casa do casal na última quarta-feira (19). Ela foi contratada após os idosos verem um anúncio de seus serviços em um jornal. A mulher passava o dia e dormia na casa.

“Meu avô guarda um dinheiro na gaveta e, infelizmente, ela pegou esse dinheiro no prazo que ele foi na praça andar, que é uma coisa rotineira que ele faz todos os dias. Mas, graças a Deus, eles estão bem, que é o mais importante”, disse Vitória Rodrigues, neta do casal.

Quando perceberam o furto, os idosos acionaram a polícia. A mulher foi presa em flagrante quando foi identificada pelos policiais.

De acordo com o delegado Álvares Lins, a maior parte do dinheiro foi recuperado. “Durante as diligências foi apurado que ela usou parte do dinheiro para comprar roupas, utensílios domésticos e joias”, afirmou o investigador.