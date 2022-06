Mulher é presa após enviar informações sobre blitz em grupo de mensagens

Uma mulher de 25 anos foi detida por divulgar informações sobre blitz da Polícia Militar, em Poço de Caldas (MG). A ação estava sendo realizada na Rua Goiânia, no bairro do Jardim dos Estados, na tarde de ontem, quando a PM notou a diminuição do fluxo de motocicletas no local. Em seguida, uma pessoa informou que alguém estava avisando em grupos de aplicativos de mensagens que a blitz estava ocorrendo no local. As informações são do UOL.

VEJA MAIS

As mensagens foram enviadas pelo mesmo número de telefone para dois grupos diferentes. Através do telefone da suspeita, os policiais localizaram o endereço da mulher que foi encaminhada para uma delegacia da região. De acordo com a Polícia Civil de MG, a mulher foi autuada em flagrante e encaminhada ao sistema prisional.

Crime

Relatar sobre blitz em redes sociais é crime com base no artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que diz "atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública", podendo resultar em reclusão de 1 a 5 anos.

(Carolina Mota, Estagiária da Redação, sob Supervisão de keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).