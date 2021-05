Homem é preso após estuprar a própria filha com consentimento da esposa

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (25), suspeito de estuprar a filha, de 11 anos, com o consentimento da própria esposa, que presenciara os abusos sexuais. Os crimes ocorreram na casa da família, localizada no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

A série de estupros começou quando a menina tinha apenas seis anos de idade. Mas, o caso foi revelado apenas em abril deste ano, quando a vítima relatou o ocorrido à uma tia paterna, durante uns dias em que passou na casa dos avós. A delegada Joyce Coelho, responsável pelo andamento do processo, disse que a criança é a mais velha de seis filhos e intitulou o pai como um “monstro”.

“Para maior espanto, a mãe sabia de tudo, era conivente. Ela teria presenciado um dos abusos sexuais e na ocasião, pediu que a criança esquecesse, que ela não contasse a ninguém. E a partir daquele momento o homem se viu autorizado a praticar os abusos até com a mulher em casa”, disse Joyce.

A menina revelou à tia que aguardava as aulas voltarem para pedir ajuda à professora, porém, com a pandemia isso não foi possível. Assim que a denúncia foi apresentada aos agentes, a criança foi retirada da casa e entregue provisoriamente aos avós paternos que denunciaram o caso. A policial afirma que a mãe será indiciada por omissão e deve responder por ser conivente com o crime.

Os outros filhos do casal devem ser ouvidos para que seja apurados se houve assédio sexual com eles também.