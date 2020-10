Mulher é espancada por marido e filho por causa de comida

No último domingo (18), um homem de 51 anos foi preso após espancar a esposa a pauladas no meio da rua, na cidade de Oiapoque, no Amapá. A agressão foi pelo fato da mulher ter feito peixe para o almoço.

O filho do casal, um rapaz de 14 anos, também participou do espancamento. O ataque começou quando o acusado, que é usuário de drogas, chegou em casa para comer e encontrou outro alimento na panela, enquanto teria ordenado que a esposa fizesse frango.

Irritado com a contradição, ele deu um tapa na vítima que correu para a rua para pedir socorro. O agressor correu atrás da mulher com um pedaço de pau e aplicou vários golpes na sua cabeça.

Os vizinhos filmaram o ocorrido e chamaram a polícia, a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital do município com traumatismo craniano. O filho foi detido e o pai preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.