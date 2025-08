Mulher é encontrada morta em piscina de motel após parceiro sair da suíte; caso é investigado

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de Paloma Granada, de 30 anos, cujo corpo foi encontrado boiando na piscina de uma suíte em um motel no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, na tarde da última sexta-feira (1º). As informações são do Metrópoles.

Paloma havia chegado ao motel por volta das 22h20 de quinta-feira (31) na companhia de Danilo Andrade Amado, de 37 anos, analista de sistemas. O casal entrou em uma suíte com piscina e reservou um pernoite. Cerca de uma hora depois, por volta das 23h30, Danilo deixou o local sozinho, a bordo de um Mercedes-Benz A 250 Turbo Sport, com placas de Minas Gerais.

A administração do motel informou à polícia que a saída individual é permitida desde que autorizada pelo outro hóspede. Funcionários disseram ter contatado Paloma, que teria confirmado a liberação do homem.

Na tarde do dia seguinte, por volta das 14h, funcionários tentaram contato com Paloma para saber se desejava estender a estadia, mas não obtiveram resposta. Após diversas tentativas, entraram no quarto com uma chave reserva e encontraram a mulher boiando na piscina, já sem vida e ainda vestida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito.

No quarto foram encontradas garrafas vazias de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e licores. A Polícia Militar isolou o local, e Danilo retornou ao motel no momento da perícia, já acompanhado de outra mulher. Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial (Pinheiros) para prestar depoimento. Consta no boletim de ocorrência como "parte" da investigação.

O caso foi registrado como morte suspeita, e a Polícia Civil aguarda o resultado de exames toxicológicos, sexológicos e da coleta de material genético feito das unhas da vítima para esclarecer o que aconteceu dentro da suíte.