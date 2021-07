Mulher é atacada por cunhado e consegue evitar estupro quebrando faca

Uma mulher de 29 anos conseguiu evitar ser estuprada pelo cunhado, que a atacou em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ela quebrou a lâmina da faca usada pelo suspeito e escapou. O homem foi contido por vizinhos da vítima e preso em flagrante. As informações são do portal Metrópoles.

A jovem estava no quarto com a filha de 4 anos quando o marido da irmã apareceu, vestido apenas de cueca, por volta de 9h20. Segurando uma faca, ele mandou que ela ficasse quieta e não gritasse.

A vítima pegou a filha no colo e pediu ajuda aos vizinhos pela janela. Enquanto ela pedia ajuda, o homem começou a esfaqueá-la. A mulher foi atingida no peito, pernas, braços, pescoços e dedos.

Em seguida, a faca caiu no chão e o agressor passou a enforcar a vítima.

Ela conseguiu segurar e quebrar a lâmina da faca depois de o agressor soltar seu pescoço e se abaixar para pegá-la.

A vítima foi levada até o pronto-socorro, onde foi atendida, medicada e liberada. A criança não foi ferida.

O crime foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município como tentativa de estupro.

O objeto do crime foi apreendido. O suspeito permaneceu em silêncio na delegacia e depois foi levado para a cadeia pública.