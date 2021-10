Mulher é atacada e morta a tiros e pedradas dentro de carro

Voltando da academia, Gutterlânia Gomes da Silva, de 30 anos, estava de carro quando foi atacada e morta a tiros e pedradas. O caso aconteceu em Fortaleza (CE), na noite da quinta-feira (14), e foi destaque no jornal O Povo.

A mulher foi baleada e perdeu o controle do carro. Depois, levou várias pedradas. Agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local do crime.

O companheiro da mulher responde a processos na Justiça e usava tornozeleira eletrônica. Porém, no momento do crime, Gutterlânia estava sozinha. O homem estava na residência do casal. A Polícia Civil investiga o caso.