Mulher é assassinada com 27 facadas e o ex-companheiro é o principal suspeito

Uma técnica de enfermagem, de 19 anos, foi assassinada a facadas no último domingo (6), dentro da sua própria casa. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela. O caso ocorreu em Vila Taiano, na zona rural da cidade de Alto Alegre, no estado de Roraima.

A vítima foi achada por familiares depois de uma vizinha ter ido até a casa da jovem e não encontra-lá. Assim que a mãe e o padrasto da jovem chegaram ao local, eles usaram uma chave reserva da filha e abiram o imóvel, a encontrando no chão da sala banhada em sangue.

O suspeito foi visto na noite do sábado (5) andando pelas redondezas. A polícia até o momento ainda não conseguiu encontrá-lo.

O corpo da técnica segue neste momento para um cemitério da cidade, na qual será sepultada. A família da vítima está abalada e não se conforma com a perda drástica.