Mulher é ameaçada de morte com gancho de pendurar carne pelo próprio filho

Um homem foi preso após ameaçar de morte a própria mãe com um gancho de pendurar carne. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no período da tarde, em um sítio no Distrito do Jacutinga, em Ivaiporã. Com informações do Uol.

Ao chegar no local da ocorrência, a guarnição conversou com a mulher, que relatou que o filho chegou à residência embriagado e com sinais de uso de drogas. O homem passou a xingá-la e fazer ameaças de morte de posse de um gancho de pendurar carne.

Segundo ela, o fato é recorrente e o filho já foi preso outras vezes pelo mesmo motivo. A última vez foi em dezembro de 2021.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor e deslocado até a UPA para exames de covid-19 e posteriormente a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para procedimentos que requer o caso.

