Mulher de 60 anos dá à luz segunda filha após fertilização in vitro

Uma mulher de 60 anos realizou o sonho de ser mãe pela segunda vez após um procedimento de fertilização in vitro. O caso aconteceu no interior de São Paulo. Vilma de Fátima Alves Di Raimo, moradora de Pedrinhas Paulistas, engravidou aos 59 anos e deu à luz a pequena Rebeca no dia 8 de outubro, na Santa Casa de Assis.

Casada com o agricultor Constantino Di Raimo, de 62 anos, Vilma já é mãe de uma mulher de 36 anos. O casal também tem dois netos – um menino de 11 anos e uma menina de 9 – mas sempre quis ter mais um filho.

“Quando falamos da nossa ideia, todos nos chamaram de loucos e que não tínhamos responsabilidade. Porém, nunca deixamos nos abalar. Absorvi o preconceito, fui deixando as coisas amargas de lado para que eu pudesse ter uma gravidez saudável. E foi isso o que aconteceu”, declarou Vilma di Raimo, em entrevista ao G1 de Bauru e Marília.

A mulher conta que, inicialmente, a família ficou em choque com a notícia da gravidez, porque não esperava “que daria certo assim tão rápido”. Depois, a filha mais velha ficou emocionada com a notícia e, atualmente, ajuda a mãe dando assistência para a nova irmã.

“Estou muito feliz e emocionado, é a coisa mais linda que aconteceu em minha vida”, declarou o pai, Constantino Di Raimo.

“Hoje sei do desafio da idade, mas me sinto renovada, por isso eu digo que vale a pena seguir os sonhos, não desistir. Não importa a idade. A idade só existe na mente das pessoas. Eu sei que serão dias bons como hoje, com minha filha aqui cuidando da gente e terão dias difíceis, como tudo na vida, mas a maturidade nos faz ver tudo isso com outros olhos”, diz Vilma.

Fertilização in vitro

A médica obstetra Simone Fink conta que o casal a procurou relatando o desejo de ter mais um filho. “Durante todo o percurso tivemos dificuldades sim, mas tudo deu certo. O segredo foi a responsabilidade da paciente, da clínica e de todos os profissionais envolvidos”, declarou.

A recomendação do Conselho Federal de Medicina é de que 50 anos seja a idade limite para gestação por técnicas de reprodução assistida, porém, isso não uma norma e a idade pode ser estendida desde que a mulher seja saudável e esteja ciente dos riscos da gravidez tardia.