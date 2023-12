Mulher dá à luz no chão de hospital que estava fechado no Natal

Uma mulher deu à luz no chão da área de entrada de um hospital em Guajará-Miri (RO) que estava com as portas fechadas na véspera de natal (24). Em imagens que circulam nas redes sociais, a mulher aparece sentada em uma poça de sangue com o bebê nos braços. Relatos de testemunhas contam que pessoas socorreram a mulher e bateram na porta, gritaram por socorro, mas não foram atendidos.

Em nota, o Hospital Bom Pastor lamentou o ocorrido e afirmou ter havido falha no protocolo, cujo procedimento será apurado para que as devidas providências sejam tomadas.

O hospital também informou que mãe e bebê foram atendidos, internados e “passam bem”. “Eles serão acompanhados até a alta e receberão toda a assistência possível do hospital”, informou a instituição de saúde.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com