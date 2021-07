Mulher corre para pegar ônibus, é atropelada pelo coletivo e morre na rua

Uma mulher de 45 anos foi atropelada, arrastada e morreu ao tentar pegar um ônibus, na manhã desta sexta-feira (30). Uma equipe de socorro foi chamada, mas ao chegarem no local, a mulher já estava morta. O acidente aconteceu em Curitiba, Paraná. As informações são do Metrópoles.

De acordo com as informações da equipe médica, a mulher correu para não perder o ônibus em que embarcavam outros passageiros. O motorista disse que não conseguiu ver a passageira tentando subir, quando a porta foi fechada. O motorista seguiu a viagem e a mulher foi atropelada e arrastada. Devido às lesões gravíssimas, ela não resistiu e morreu no local.

O corpo de vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.