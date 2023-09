Mulher casada mata amante para não ser descoberta e rouba R$ 35 mil da vítima

A polícia prendeu Bruna Daniela de Oliveira, de 31 anos, que confessou ter matado o amante Valdomiro Pereira, de 54 anos, no município de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Ela alegou que cometeu o crime porque a vítima queria revelar para o marido dela que os dois tinham um caso. Segundo a polícia, a acusada tmbém roubou R$ 35 mil da conta da vítima após o assassinato.

Também foi preso o sobrinho de Bruna, Alex José Alves, de 22 anos, que receberia R$ 10 mil para ajudá-la a praticar o crime. O jovem foi preso em uma rodovia do munícipio.

Valdomiro foi morto a tiros, na noite de terça-feira, 12, na varanda da residência dele, mas o corpo só foi encontrado horas depois. A Polícia Civil descobriu que R$ 35 mil haviam sido transferidos da conta bancária de Valdomiro após o homicídio.

A perícia constatou que o corpo dele apresentava três perfurações causadas por disparos de arma de fogo que atingiram a região do tórax. As câmeras de vigilância da casa foram arrancadas para evitar que os autores fossem descobertos.

Após diligências, os policiais descobriram que Bruna foi até a casa do amante tomar tereré, infusão de erva-mate, costume local. Chegando ao local, Bruna e o sobrinho teriam atirado na vítima com a arma que pertencia ao próprio Valdomiro.

No depoimento prestado à polícia, a suspeita afirmou que o crime foi praticado após a vítima ter ameaçado contar sobre o relacionamento deles para o marido dela.

Bruna e Alex foram autuados por homicídio e furto qualificados e aguardam a decisão da Justiça se irão permanecer presos.