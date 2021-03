Mulher atropela o marido por causa de mensagem no celular

A desconfiança foi o motivo que levou uma mulher a partir para cima do marido com o carro. A vítima, de 45 anos, foi literalmente atropelada pela fúria da esposa durante uma briga por causa de mensagens de celular. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), no bairro do Japiim, zona sul de Manaus.

O homem foi levado desacordado para um hospital da capital, onde foi submetido a exames médicos, mas não corre risco de morte. Informações repassadas por familiares dão conta de que os dois haviam saído para fazer entrega de mercadoria - o casal tem uma loja de sapatos - quando a esposa iniciou uma discussão por causa de mensagens que ele teria recebido no celular.

Contrariado, ele decidiu sair do veículo e disse que em outro momento conversariam com mais calma. Mas a esposa, inconformada, acelerou e jogou o carro em cima da vítima, fugindo em seguida. O caso será investigado pela Polícia Civil.