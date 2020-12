MS: Indígenas, idosos e profissionais da saúde serão os primeiros a serem vacinados

Nesta terça-feira (1º), o Ministério da Saúde apresentou o cronograma de vacinação contra o coronavírus no Brasil. Idosos com 75 anos ou mais, profissionais de saúde e indígenas fazem parte do grupo prioritário de imunização.

De acordo com a pasta, a vacinação vai acontecer em quatro fases. Na primeira, além do grupo prioritário, devem entrar também pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições como asilos e instituições psiquiátricas.

Na segunda fase, serão vacinadas pessoas de 60 a 74 anos. Em seguida, as pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da covid-19, como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares.

A última fase deve imunizar professores, integrantes de forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população carcerária. De acordo com o Estadão, a vacinação iniciaria em março e se seguiria até dezembro de 2021.

De acordo com o MS, serão 109,5 milhões de pessoas imunizadas, em duas doses, como previsto em acordos com a Fiocruz/AstraZeneca e por meio da aliança Covax Facility.

O Ministério não descarta novas parcerias com demais farmacêuticas. "Estamos na prospecção de todas as vacinas. Todas são importantes”, disse o titular da pasta, Eduardo Pazuello.

Conservação

Um grande obstáculo a outros imunizantes, como os da Pfizer e Moderna, é a necessidade de baixas temperaturas. A vacina da Pfizer precisa ficar em temperatura inferior a -70° C durante o transporte. Já a Moderna conseguiu alcançar uma temperatura de armazenamento a -20° C.

"Desejamos que a vacina seja fundamentalmente termoestável por longos períodos, em temperaturas de 2 a 8 graus, porque a nossa rede de frios é montada e estabelecida com essa temperatura", disse o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros.