Mobilização indígena pede demarcação de terras e anuncia reuniões com governo federal e Moraes

Lideranças indígenas pediram demarcação de terras e respeito aos direitos indígenas, na manhã desta segunda-feira (22/4), no Acampamento Terra Livre, em Brasília. Reuniões foram marcadas com o governo federal para discutir as principais pautas dos povos originários, de acordo com representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

Segundo o coordenador-executivo da Apib pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Kleber Karipuna, já estão previstos encontros com o Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Social.

Além disso, ainda estão programadas marchas, incluindo uma em direção ao Congresso Nacional, na terça-feira (23), e outra na quinta-feira (25), rumo ao Planalto. A expectativa é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receba os indígenas na sede do governo, segundo Kleber Karipuna.

Os indígenas também esperam conseguir se reunir na sexta-feira (26/4) com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para falar sobre cota de candidaturas indígenas nas eleições, ainda de acordo com o coordenador.

O Acampamento Terra Livre é organizado pela Apib e suas sete organizações regionais de base, sendo elas: Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib e Comissão Guarani Yvyrupa.

Veja a programação completa da 20ª edição do acampamento

Vale destacar que o acampamento Terra Livre é o maior evento de mobilização indígena do país.

A Apib divulgou a programação completa da 20ª edição do acampamento. São mais de 30 atividades previstas, entre elas estão:

Segunda-feira (22): entrega de Carta Manifesto do Movimento Indígena

Terça-feira (23): marcha "Nossos Direitos não se negociam"; e Sessão Solene no Congresso Nacional

Quinta-feira (25): marcha "Nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui"

A Apib estima que seis mil pessoas devem participar da mobilização e que 200 povos indígenas de todas as regiões do país sejam representados

Sexta-feira (26): Encerramento do acampamento

Pauta para o Congresso

Nesta terça-feira, a primeira marcha da mobilização terá como principal pauta "as ameaças aos povos indígenas no legislativo federal".

O Marco Temporal é um dos destaques. É que serão consideradas terras tradicionalmente indígenas apenas aquelas que já eram ocupadas ou disputadas pelos indígenas, na data da promulgação da Constituição (5 de outubro de 1988).

A Apib destaca que foram pelo menos nove indígenas assassinados e mais de 23 conflitos em territórios indígenas desde dezembro de 2023, período em que os vetos presidenciais ao Marco Temporal foram derrubados pelo Congresso e que o principal tema da mobilização segue sendo demarcação das terras indígenas.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador de Política e Economia)