Mourão volta a defender regulamentação de exploração mineral em terra indígena

O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a defender nesta quinta-feira, 18, a regulamentação de exploração mineral em terras indígenas. Na avaliação do general, se isso não acontecer, o governo ficará eternamente em um "jogo de gato e rato" com os garimpeiros.

"A realidade, minha gente, eu digo pra vocês com toda calma, já comentei esse assunto: tem que regulamentar a questão da exploração mineral em terra indígena", afirmou Mourão a jornalistas na saída de seu gabinete no Palácio do Planalto. "A Constituição prevê isso. Enquanto não regulamentar, vai continuar esse eterno jogo de gato e rato. É uma realidade", acrescentou.

De acordo com o vice-presidente, alguns índios querem, inclusive, realizar atividades de garimpo em suas terras. "Há uma própria divisão no seio dos povos indígenas", declarou o general.

Mourão ainda minimizou as ameaças relatadas pela ativista indígena Txai Suruí, que fez uma defesa enfática dos povos originários durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP-26. "As ameaças acontecem de parte a parte, né?", limitou-se a dizer o general.