Mototaxista negro abaixa as calças em supermercado para provar que não roubou picanha; vídeo

VALE GÁS

Vale Gás: confira o que muda no valor do benefício em 2023; número de beneficiários pode aumentar

O valor do Vale Gás teve um aumento após a aprovação da PEC Kamikaze, em julho de 2022; terminado o período aprovado pelo Congresso Nacional, a gestão do novo presidente decidiu manter o valor do benefício em 100% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos