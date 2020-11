Motorista pede o controle e carro despenca da garagem de prédio; condutor morreu

Um carro caiu de uma altura de cinco metros, após o motorista perder a direção do veículo que manobrava dentro da garagem do prédio. O carro quebrou a parede do local e despencou. O condutor não resistiu.

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Graça, em Salvadoro. A vítima foi identificada como Jorge Lima. Ele é advogado, ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia (OAB-BA) e ex-presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (ABAT).

A OAB emitiu nota sobre a tragédia. No documento, a entidade lamentou a morte do profissional e disse que está enlutada. Além disso, afirmou que Jorge Lima sempre honrou a advocacia.