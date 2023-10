Motorista morre após perder controle de ônibus e invadir garagem de casa

Um motorista de ônibus morreu após perder o controle da direção e invadir a garagem de uma casa na Vila Tolstói, Zona Leste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (20). O acidente aconteceu por volta das 4h50.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista seguia sentido bairro quando teve um mal súbito e colidiu contra o imóvel. Duas equipes foram enviadas ao local e o condutor foi socorrido para o pronto-socorro Sapopemba, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Ainda conforme os bombeiros, não havia passageiros no ônibus no momento do acidente. A casa onde o ônibus invadiu a garagem ficou parcialmente destruída.

Ainda não há informações sobre as causas do mal súbito. O caso será investigado pela Polícia Civil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)