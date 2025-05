Motorista embriagado atropela corredores em Manaus nesta quinta-feira (1º)

Um homem bêbado atropelou cinco atletas durante a 1ª Corrida Nacional do Sesi, na manhã desta quarta-feira (1º), na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, em Manaus (AM). O motorista, Alef Jardeu Oliveira Valente, de 29 anos, invadiu o percurso da prova por volta das 5h30 e atingiu os corredores, que participavam do evento em homenagem ao Dia do Trabalhador.

As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Duas estão em estado grave.

O delegado Ivo Martins, responsável pelo caso, informou que todas as vítimas atropeladas eram homens e que o teste de alcoolemia feito pelo suspeito apontou um teor alcoólico de 0,64 mg/l, quase duas vezes superior ao nível a partir do qual é considerado crime de trânsito.

"Ele estava completamente embriagado e ainda deve prestar depoimento. Nenhuma das vítimas compareceu à delegacia até o momento, o que é compreensível, considerando a gravidade do ocorrido. Ainda assim, as circunstâncias já são suficientes para manter a prisão em flagrante. O motorista vai responder por embriaguez ao volante e por lesão corporal cinco vezes, já que atingiu cinco pessoas", afirmou o delegado Ivo Martins.

VEJA MAIS

O carro ficou com o para-brisa destruído. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os atletas caídos no chão e outros corredores prestando socorro. A corrida foi suspensa após o acidente. O prefeito David Almeida, que também participava do evento, lamentou o caso. A Polícia Civil investiga o atropelamento.